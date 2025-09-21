Parc forestier de la Croix-des-Gardes croix des gardes Cannes

Parc forestier de la Croix-des-Gardes Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 croix des gardes Alpes-Maritimes

Bonne condition physique, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée conduite par le garde forestier.

DIMANCHE sur réservation (10h et 14h), départ parking du Libérator au-dessus du N°68 avenue de la Croix-des-Gardes (Durée 2h, bonne condition physique et convenablement chaussé). Découverte du parc, son histoire, ses richesses patrimoniales et sa biodiversité.

Réservation obligatoire 04 89 82 24 40 (8h30-12h30 / 13h30-17h du lundi au vendredi)

Lignes de bus : 1, 2

croix des gardes massif de la croix des gardes 06400 Cannes Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

visite guidée

@Mairie de Cannes