Parc français à Markušovce, Francúzsky park v Markušovciach, Markušovce

Parc français à Markušovce 5 – 7 juin Francúzsky park v Markušovciach okres Spišská Nová Ves

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le Parc français se situe au cœur d’un quartier historique abritant notamment un hôtel particulier Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et l’hôtel particulier Zuzana. L’accès y est gratuit pendant les heures d’ouverture du musée Spiš, situé à Markušovce.

Francúzsky park v Markušovciach Markušovce Markušovce 053 21 okres Spišská Nová Ves Région de Košice https://www.muzeumspisa.com/ Le parc français est situé dans la zone des bâtiments historiques, à savoir le manoir de la Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et le manoir de Zuzana. Il est accessible gratuitement pendant les heures d’ouverture du musée Spiš, une installation à Markušovce.

Le Parc français se situe au cœur d’un quartier historique abritant notamment un hôtel particulier Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et l’hôtel particulier Zuzana. L’accès y est gratuit du…

© French Park in Markušovce