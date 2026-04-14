Parc français à Markušovce, Francúzsky park v Markušovciach, Markušovce
Parc français à Markušovce, Francúzsky park v Markušovciach, Markušovce vendredi 5 juin 2026.
Parc français à Markušovce 5 – 7 juin Francúzsky park v Markušovciach okres Spišská Nová Ves
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Le Parc français se situe au cœur d’un quartier historique abritant notamment un hôtel particulier Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et l’hôtel particulier Zuzana. L’accès y est gratuit pendant les heures d’ouverture du musée Spiš, situé à Markušovce.
Francúzsky park v Markušovciach Markušovce Markušovce 053 21 okres Spišská Nová Ves Région de Košice https://www.muzeumspisa.com/ Le parc français est situé dans la zone des bâtiments historiques, à savoir le manoir de la Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et le manoir de Zuzana. Il est accessible gratuitement pendant les heures d’ouverture du musée Spiš, une installation à Markušovce.
Le Parc français se situe au cœur d’un quartier historique abritant notamment un hôtel particulier Renaissance, le palais d’été des Dardanelles et l’hôtel particulier Zuzana. L’accès y est gratuit du…
© French Park in Markušovce