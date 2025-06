ICI, là-bas – compagnie Héliotropion Parc Georges Brassens PARIS 4 juillet 2025

ICI, là-bas est une pièce chorégraphique questionnant la relation à l’ autre, étranger, intrus, autre soi…

Avec energie et enthousiasme deux danseuses et un musicien nous mènent dans un voyage drôle et poétique, féroce et plein d’espoir…

Spectacle dans le cadre de KIOSQUES EN FÊTE.

Le vendredi 04 juillet 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 90 ans.

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

https://cdn.paris.fr/paris/2022/04/22/db9a7436ce727fe34608360c86cda780.pdf +33663898279 info@heliotropion.fr https://www.facebook.com/Compagnie.Heliotropion/ https://www.facebook.com/Compagnie.Heliotropion/

U spectacle de danse et de musique pour tous les publics.