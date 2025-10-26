Parc Jean-jacques Rousseau Journée de clôture de la saison d’ouverture du parc Ermenonville

Parc Jean-jacques Rousseau Journée de clôture de la saison d’ouverture du parc Ermenonville dimanche 26 octobre 2025.

Rue René Girardin Ermenonville Oise

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Dimanche 26 octobre 2025, de 11h00 à 18h00 Journée de clôture de la saison d’ouverture du parc

Ateliers, jeux sur la biodiversité, exposition, visites guidées naturalistes, stands des associations partenaires vous attendent pour finir en beauté cette saison.

Les associations présentes Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage.

Les associations présentes Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage. .

Rue René Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

Sunday, October 26, 2025, from 11:00 am to 6:00 pm ? Closing day of the park?s opening season

Workshops, biodiversity games, an exhibition, guided nature tours and partner association stands await you to round off the season in style.

Associations present Center Permanent d?Initiatives pour l?Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage.

German :

Sonntag, 26. Oktober 2025, von 11.00 bis 18.00 Uhr ? Abschlusstag der Eröffnungssaison des Parks

Workshops, Spiele zur Biodiversität, eine Ausstellung, naturkundliche Führungen und Stände von Partnerorganisationen erwarten Sie, um die Saison gebührend ausklingen zu lassen.

Die anwesenden Vereine Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage.

Italiano :

Domenica 26 ottobre 2025, dalle 11.00 alle 18.00 ? Giorno di chiusura della stagione di apertura del parco

Laboratori, giochi sulla biodiversità, una mostra, visite guidate alla natura e stand delle associazioni partner per chiudere in bellezza la stagione.

Le associazioni presenti: Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage.

Espanol :

Domingo 26 de octubre de 2025, de 11.00 a 18.00 horas ? Día de cierre de la temporada de apertura del parque

Talleres, juegos sobre la biodiversidad, una exposición, visitas guiadas por la naturaleza y stands de asociaciones colaboradoras pondrán el broche final a la temporada.

Las asociaciones presentes Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Conservatoire Botanique National de Bailleul, Picardie Faune Sauvage.

