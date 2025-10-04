Parc Jean-Jacques Rousseau Les arbres et arbustes du parc Ermenonville

Parc Jean-Jacques Rousseau Les arbres et arbustes du parc

Rue René Girardin Ermenonville Oise

Samedi 4 octobre 2025, avec Éliane, guide nature du CBN de Bailleul, découvrez les arbres et arbustes du Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville (Oise), classé Espace Naturel Sensible depuis 2019.

L’automne frappe à la porte, les arbres et arbustes sont sur le point de se dégarnir, mais nous n’y sommes pas prêts. Ensemble, reprenons une dernière dose de chlorophylle avant la léthargie hivernale.

Inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl0HWSgdUUItJtTljC-03CJ4Y1yg6Wo2ROhZFFeBxONDR4w/viewform

Rendez-vous à l’entrée du Parc.

Sortie gratuite, financée par le département de l’Oise.

Rue René Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

Saturday October 4, 2025, with Éliane, a nature guide from the CBN de Bailleul, discover the trees and shrubs of the Parc Jean-Jacques Rousseau in Ermenonville (Oise), classified as an Espace Naturel Sensible since 2019.

Autumn is knocking at the door, and the trees and shrubs are about to bare, but we’re not ready for that. Together, let’s take a last dose of chlorophyll before the winter lethargy.

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl0HWSgdUUItJtTljC-03CJ4Y1yg6Wo2ROhZFFeBxONDR4w/viewform

Meet at the park entrance.

Free outing, funded by the Oise département.

German :

Entdecken Sie am Samstag, den 4. Oktober 2025, mit Éliane, einer Naturführerin des CBN de Bailleul, die Bäume und Sträucher des Parc Jean-Jacques Rousseau in Ermenonville (Oise), der seit 2019 als Espace Naturel Sensible eingestuft ist.

Der Herbst klopft an die Tür, die Bäume und Sträucher sind kurz davor, kahl zu werden, aber wir sind noch nicht bereit dafür. Lassen Sie uns gemeinsam eine letzte Dosis Chlorophyll vor der Winterlethargie zu uns nehmen.

Anmeldung: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl0HWSgdUUItJtTljC-03CJ4Y1yg6Wo2ROhZFFeBxONDR4w/viewform

Treffpunkt am Parkeingang.

Kostenlose Exkursion, finanziert vom Département Oise.

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025, con Éliane, una guida naturalistica del CBN di Bailleul, scoprite gli alberi e gli arbusti del Parc Jean-Jacques Rousseau di Ermenonville (Oise), classificato come Area Naturale Sensibile nel 2019.

L’autunno bussa alla porta e gli alberi e gli arbusti stanno per spogliarsi, ma noi non siamo pronti. Insieme, facciamo un’ultima dose di clorofilla prima del letargo invernale.

Iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl0HWSgdUUItJtTljC-03CJ4Y1yg6Wo2ROhZFFeBxONDR4w/viewform

Ritrovo all’ingresso del Parco.

Gita gratuita, finanziata dal dipartimento dell’Oise.

Espanol :

El sábado 4 de octubre de 2025, con Éliane, guía de naturaleza del CBN de Bailleul, descubra los árboles y arbustos del Parque Jean-Jacques Rousseau de Ermenonville (Oise), clasificado como Espacio Natural Sensible en 2019.

El otoño llama a la puerta y los árboles y arbustos están a punto de desnudarse, pero no estamos preparados para ello. Tomemos juntos una última dosis de clorofila antes del letargo invernal.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhl0HWSgdUUItJtTljC-03CJ4Y1yg6Wo2ROhZFFeBxONDR4w/viewform

Cita en la entrada del Parque.

Excursión gratuita, financiada por el departamento de Oise.

