Parc Le Lutin Rose Vacances de Février Villefranche-de-Rouergue

Parc Le Lutin Rose Vacances de Février

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Entrée enfant (2 à 13 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-21

LE PARC DE JEUX LE LUTIN ROSE, l’évènement immanquable de ces vacances de février pour petits et grands !

Du samedi 21 février 2026 au mercredi 4 mars 2026 inclus, de 10h à 19h.

1000 m² de structures gonflables indoor pour sauter, glisser et s’éclater en toute sécurité !

Animations et mascottes tous les jours à partir de 16h.

Snack sur place Paninis, frites, nuggets, salades, galettes de sarrasin, crêpes, gaufres, pop-corn… 10 .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15

English :

LE LUTIN ROSE GAME PARK, the must-see event of the February vacations for young and old alike!

