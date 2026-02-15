Parc Le Lutin Rose Vacances de Février Villefranche-de-Rouergue
Parc Le Lutin Rose Vacances de Février Villefranche-de-Rouergue samedi 21 février 2026.
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 10 EUR
10
Tarif enfant
Entrée enfant (2 à 13 ans)
Début : 2026-02-21
fin : 2026-03-04
2026-02-21
LE PARC DE JEUX LE LUTIN ROSE, l’évènement immanquable de ces vacances de février pour petits et grands !
Du samedi 21 février 2026 au mercredi 4 mars 2026 inclus, de 10h à 19h.
1000 m² de structures gonflables indoor pour sauter, glisser et s’éclater en toute sécurité !
Animations et mascottes tous les jours à partir de 16h.
Snack sur place Paninis, frites, nuggets, salades, galettes de sarrasin, crêpes, gaufres, pop-corn… 10 .
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15
English :
LE LUTIN ROSE GAME PARK, the must-see event of the February vacations for young and old alike!
