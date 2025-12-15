Parc Le Lutin Rose Vacances de Noël Salle des fêtes de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue
Salle des fêtes de Treize Pierres Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 10 EUR
10
Tarif enfant
Date :
Début : Vendredi 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02
LE PARC DE JEUX LE LUTIN ROSE, l’évènement immanquable de ces vacances de NOËL pour petits et grands !
Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus, de 10h à 19h.
Le père Noël et ses peluches géantes seront présents tous les jours à partir de 16h (le Père Noël jusqu’au 24 décembre)
1000 m² de structures gonflables indoor pour sauter, glisser et s’éclater en toute sécurité !
Animations et Snack sur place Paninis, frites, nuggets, salades, galettes de sarrasin, crêpes, gaufres, pop-corn…
Fermeture le 24 décembre à 17h, le 25 décembre toute la journée.
Fermeture le 31 décembre à 17h, le 1er janvier toute la journée. 10 .
Salle des fêtes de Treize Pierres Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15 alexialehay@hotmail.com
English :
LE LUTIN ROSE GAME PARK, the must-see event of the Christmas vacations for young and old!
