Parc Le Lutin Rose Vacances de Toussaint Salle des fêtes de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue

Parc Le Lutin Rose Vacances de Toussaint

Salle des fêtes de Treize Pierres Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-31

LE PARC DE JEUX LE LUTIN ROSE, l’évènement immanquable de ces vacances de la TOUSSAINT pour petits et grands !

Du Samedi 18 Octobre 2025 au dimanche 2 Novembre 2025 inclus, de 10h à 19h. Nocturne le 31 octobre jusqu’à 23h !!!

1000 m² de structures gonflables indoor pour sauter, glisser et s’éclater en toute sécurité !

Animations et Snack sur place Paninis, frites, nuggets, salades, galettes de sarrasin, crêpes, gaufres, pop-corn… 10 .

Salle des fêtes de Treize Pierres Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15 alexialehay@hotmail.com

English :

LE LUTIN ROSE GAME PARK, the ultimate TOUSSAINT vacation event for young and old!

German :

DER SPIELPARK ROSE LUTIN ist das Highlight der diesjährigen Herbstferien für Groß und Klein!

Italiano :

LE LUTIN ROSE PLAY PARK, l’evento imperdibile delle vacanze di TOUSSAINT per grandi e piccini!

Espanol :

LE LUTIN ROSE PLAY PARK, ¡la cita ineludible de las vacaciones de TOUSSAINT para grandes y pequeños!

