Parc Loca’gonfle Colmar

Parc Loca’gonfle le plus grand parc de jeux gonflable indoor du Grand Est.

Buvette et restauration sur place.

Baby parc pour les tous petits de 1 à 4 ans Châteaux, toboggans, carrousel, baby-foot humain, jeux en bois, trampoline, jeux sportifs, etc.… Les enfants handicapés sont aussi les bienvenus ! Possibilité d’accueillir les groupes périscolaires, centre de vacances ou autres.

Soirée spéciale adulte samedi 21 février de 19h30 à 23h30 sur réservation uniquement https://www.locagonfle.com/parcs-gonflables/decouvrir-le-parc-locagonfle/ .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 63 36 13 13 contact@locagonfle.com

English :

Parc Loca’gonfle is the largest indoor inflatable playground in Eastern France.

German :

Parc Loca’gonfle der größte aufblasbare Indoor-Spielpark im Grand Est.

Italiano :

Parc Loca’gonfle il più grande parco giochi gonfiabile al coperto del Grand Est.

Espanol :

Parc Loca’gonfle el mayor parque infantil hinchable cubierto del Gran Este.

