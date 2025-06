Atelier éco-responsable du Syctom au parc Monceau: prenez soin de votre quartier ! Parc Monceau PARIS 9 juillet 2025

L’été dernier, le 8e arrondissement a pu compter

sur l’engagement de nombreuses associations et directions pour proposer plus de

250 animations dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, attirant

ainsi plus de 205 000 personnes sur le site du parc Monceau.

Cette année, nous avons l’honneur de faire partie des sites

de festivités de l’événement Paris en

Seine, une offre estivale, sportive, culturelle et gratuite proposée par la Ville de Paris. Du 5 au 20 juillet,

retrouvez-nous pour une programmation sportive et culturelle variée !

Dans le cadre de l’événement

Paris en Seine au parc Monceau, la Direction

de la Propreté et de l’Eau (DPE) a sollicité le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, pour vous

proposer des ateliers clés en main. Le mercredi 9 juillet de 13 :30 à

17 :00, venez participer à l’atelier « Prendre soin de son quartier ».

Après un temps de sensibilisation sur les conséquences des incivilités liées

aux déchets, les participants testent leurs connaissances sur la dégradation des

déchets et leur impact sur l’environnement, puis partagent un temps d’échange

sur les gestes à adopter pour rendre l’espace collectif plus agréable et lutter

contre les incivilités.

Premier opérateur public européen

dans son domaine, le Syctom traite les déchets produits par environ 6 millions

d’habitants de 81 villes (Paris et proche banlieue), ce qui représente plus de

2,3 millions de tonnes de déchets chaque année. Pour réduire cette quantité

démesurée, le Syctom mène des actions de prévention et accompagne ses

collectivités adhérentes.

Rendez-vous au parc Monceau le 9 juillet pour une

animation ludique et enrichissante ! Ensemble, prenons soin de notre quartier !

Le mercredi 09 juillet 2025

de 13h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-09T16:30:00+02:00

2025-07-09T14:30:00+02:00_2025-07-09T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-09T20:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

Dans le cadre de l’événement Paris en Seine au parc Monceau, la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) a sollicité le Syctom pour organiser des ateliers clés en main.