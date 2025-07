Il était une fois au parc Monceau… | Paris en Seine 2025 Parc Monceau Paris

L’été dernier, le 8e arrondissement a pu compter

sur l’engagement de nombreuses associations et directions pour proposer plus de

250 animations dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, attirant

ainsi plus de 205 000 personnes sur le site du parc Monceau.

Cette année, nous avons l’honneur de faire partie des sites

de festivités de l’événement Paris en

Seine, une offre estivale, sportive, culturelle et gratuite proposée par la Ville de Paris. Du 5 au 20 juillet,

retrouvez-nous pour une programmation sportive et culturelle variée !

Le 8 juillet, l’association Ressac contribuera à la programmation culturelle de Paris en Seine au parc Monceau en proposant aux enfants de 3 à 12 ans un répertoire de contes. Rassemblés sous un arbre, embarquez pour un voyage onirique au rythme d’histoires toutes plus merveilleuses les unes que les autres, racontées par deux conteuses de talent !

Rendez-vous le 8 juillet à 10:00 sur la pelouse du parc Monceau pour une matinée remplie d’aventures imaginaires !

Le mardi 08 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

Parc Monceau 35 Boulevard de Courcelles 75008 Allée de la Comtesse de SégurParis