Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie

Parc-musée du granit

55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie Manche

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Dans le cadre de Pierres en Lumières 2026, le Parc-Musée du Granit proposera une ouverture exceptionnelle à la tombée de la nuit.

Les visiteurs seront invités à découvrir librement le site dans une ambiance lumineuse originale et chaleureuse. Le parc sera éclairé par des torches réalisées en vannerie par les tricoteuses du musée, créant un parcours poétique et immersif au cœur du granit.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un jeu d’enquête viendra enrichir la visite des énigmes à résoudre jalonneront le parcours, invitant petits et grands à observer, réfléchir et explorer autrement le site.

Une soirée conviviale et lumineuse, entre patrimoine, savoir-faire et mystère. Pensez à apporter votre lampe torche. .

55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 parcgranit@msm-normandie.fr

