PARC PALAUDA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025 Thuir

PARC PALAUDA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025 Thuir samedi 20 septembre 2025.

PARC PALAUDA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025

Avenue Docteur Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture du Parc Palauda à l’occasion des journées du patrimoine 2025.

De 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 19h00

Découvrez une exposition inédite autour de la Villa Palauda et son Architecture Art Nouveau.

Devenez explorateurs d’architecture en herbe …

.

Avenue Docteur Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86

English :

Parc Palauda opens for Heritage Days 2025.

From 10:00 to 12:30 and from 14:00 to 19:00

Discover an original exhibition on the Villa Palauda and its Art Nouveau architecture.

Become budding architectural explorers…

German :

Öffnung des Palauda-Parks anlässlich der Tage des offenen Denkmals 2025.

Von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr

Entdecken Sie eine neue Ausstellung rund um die Villa Palauda und ihre Jugendstil-Architektur.

Werden Sie zu angehenden Architekturforschern …

Italiano :

Apertura del Parco Palauda in occasione delle Giornate del Patrimonio 2025.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00

Scoprite una nuova mostra su Villa Palauda e la sua architettura Art Nouveau.

Diventate esploratori architettonici in erba…

Espanol :

Apertura del Parc Palauda con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2025.

De 10H00 a 12H30 y de 14H00 a 19h00

Descubra una nueva exposición sobre la Villa Palauda y su arquitectura Art Nouveau.

Conviértanse en exploradores arquitectónicos en ciernes …

L’événement PARC PALAUDA JOURNEES DU PATRIMOINE 2025 Thuir a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI ASPRES-THUIR