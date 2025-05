Le Département Jazz du CRD de Cachan présente « Le Jazz fait son Cinéma » – Parc Raspail CACHAN, 8 juin 2025, CACHAN.

Enseignants

et musiciens du Conservatoire de Cachan vous invitent à un voyage dans le

cinéma, à travers l’univers de célèbres

compositeurs de musiques de films qui ont marqué l’histoire du septième

art. De Nino Rota à Michel Legrand, des thèmes emblématiques, anciens et

récents vous seront proposés dans une relecture et une orchestration propres à

l’esthétique du Jazz.

Avec : Cécile

Recchia : chant (Enseignante

au CRD) – Thomas Savy :

saxophone Enseignant au CRD – Frédéric Favarel : guitare (Enseignant au CRD) – Vincent Lequin : piano (Étudiant au CRD) – Bruno Schorp : contrebasse (Enseignant au CRD) – Franck Filosa : batterie (Enseignant au CRD)

Le samedi 07 juin 2025

de 23h00 à 00h00

Gratuit

Tout public.

Parc Raspail 13, rue Gallieni 94230 CACHAN

+33149691791 culture@ville-cachan.fr

Reprise de thèmes musicaux emblématiques ayant marqué l’Histoire du cinéma, par le département jazz du Conservatoire de Cachan.