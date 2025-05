Video mapping par Vincent Goudard sur la façade de la Maison Raspail – Parc Raspail CACHAN, 7 juin 2025, CACHAN.

Vidéo-Mapping Interactif, en reprenant le principe du photomaton, mis en place par Vincent GOUDARD.

« Cinématon » permet au public de participer à la scénographie en s’enregistrant

en vidéo-directe, via un pupitre ad-hoc construit pour l’occasion. Ces enregistrements

sont immédiatement intégrés dans le video-mapping de la façade : les personnes apparaissent et disparaissent

(virtuellement) aux fenêtres du bâtiment, comme s’il s’agissait d’un film

ancien dont elles devenaient acteurs et actrices. Le traitement de l’image et la

bande son permettront de donner à l’ensemble une esthétique identique à celle

des films des frères Lumières.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 01h00

gratuit

Tout public.

Parc Raspail 15, rue Gallieni 94230 CACHAN

+33149691790

