PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz Parking place Darmenté Moliets-et-Maa
PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz Parking place Darmenté Moliets-et-Maa samedi 18 avril 2026.
PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz
Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Cette initiation permet d’aborder les bases du feutrage tout en laissant place à l’expérimentation et à la création d’une petite pièce textile personnelle.
Tout public.
L’atelier sera suivi d’une conférence de Natacha Sansoz de 16h30 à 18h. Gratuit, sur inscription.
Cette initiation permet d’aborder les bases du feutrage tout en laissant place à l’expérimentation et à la création d’une petite pièce textile personnelle.
Tout public.
L’atelier sera suivi d’une conférence de Natacha Sansoz de 16h30 à 18h. Gratuit, sur inscription. .
Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Moliets-et-Maa 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz
This introductory course introduces the basics of felting, leaving plenty of room for experimentation and the creation of a small, personal textile piece.
Open to all.
The workshop will be followed by a talk by Natacha Sansoz from 4.30 pm to 6 pm. Free, registration required.
L’événement PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS
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