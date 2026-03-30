PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz Parking place Darmenté Moliets-et-Maa

PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz

Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cette initiation permet d’aborder les bases du feutrage tout en laissant place à l’expérimentation et à la création d’une petite pièce textile personnelle.

Tout public.

L’atelier sera suivi d’une conférence de Natacha Sansoz de 16h30 à 18h. Gratuit, sur inscription.

Cette initiation permet d’aborder les bases du feutrage tout en laissant place à l’expérimentation et à la création d’une petite pièce textile personnelle.

Tout public.

L’atelier sera suivi d’une conférence de Natacha Sansoz de 16h30 à 18h. Gratuit, sur inscription. .

Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Moliets-et-Maa 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz

This introductory course introduces the basics of felting, leaving plenty of room for experimentation and the creation of a small, personal textile piece.

Open to all.

The workshop will be followed by a talk by Natacha Sansoz from 4.30 pm to 6 pm. Free, registration required.

L’événement PARCC atelier découvrir la laine initiation au feutrage , avec Natacha Sansoz Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS