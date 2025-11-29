PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin Parking place Darmanté Labenne

PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Découvrez la peinture sur soie avec Marion Vallerin, artiste peintre, et repartez avec votre carré de soie !

Pour ados & adultes, en solo, en duo, en famille. .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English :

Discover silk painting with artist Marion Vallerin, and leave with your own silk square!

