PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin Parking place Darmanté Labenne
PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin Parking place Darmanté Labenne samedi 27 décembre 2025.
PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Découvrez la peinture sur soie avec Marion Vallerin, artiste peintre, et repartez avec votre carré de soie !
Découvrez la peinture sur soie avec Marion Vallerin, artiste peintre, et repartez avec votre carré de soie !
Pour ados & adultes, en solo, en duo, en famille. .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
English :
Discover silk painting with artist Marion Vallerin, and leave with your own silk square!
L’événement PARCC atelier peinture sur soie, avec Marion Vallerin Labenne a été mis à jour le 2025-11-27 par OTI LAS