PARCC-Atelier Portraits en mouvement avec Cengiz Özer Parking Place Darmanté Labenne

PARCC-Atelier Portraits en mouvement avec Cengiz Özer

Parking Place Darmanté PARCC Labenne Landes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Inspiré par le travail de superposition et de décalage de Mona Cara, exposé dans la grande salle du PARCC, cet atelier propose d’aborder la figure humaine à travers différentes techniques artistiques. La séance se déroule en deux temps une partie de dessin d’observation dans la salle d’exposition puis un second temps de peinture en atelier. .

Parking Place Darmanté PARCC Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : PARCC-Atelier Portraits en mouvement avec Cengiz Özer

Artist Cengiz Ozer invites you to explore portraiture in all its forms!

Inspired by Mona Cara’s work of superposition and offset, exhibited in PARCC’s Great Hall, this workshop will explore the human figure through a variety of artistic techniques.

