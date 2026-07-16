PARCC atelier Surfart peins-toi en surfeur avec Gwendoline Le Ray, artiste peintre Parking place Darmanté Labenne
jeudi 6 août 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
PARCC atelier Surfart peins-toi en surfeur avec Gwendoline Le Ray, artiste peintre
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le temps d’un après-midi, enfilez votre combinaison d’artiste et de surfeur ! Gwendoline Le Ray, artiste peintre, vous invite à participer à un atelier de peinture autour du surf durant lequel chacun sera invité à s’imaginer dans l’océan.
Adultes & enfants à partir de 8 ans
Le temps d’un après-midi, enfilez votre combinaison d’artiste et de surfeur ! Gwendoline Le Ray, artiste peintre, vous invite à participer à un atelier de peinture autour du surf durant lequel chacun sera invité à s’imaginer dans l’océan.
Adultes & enfants à partir de 8 ans .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : PARCC atelier Surfart peins-toi en surfeur avec Gwendoline Le Ray, artiste peintre
For one afternoon, slip into the role of both an artist and a surfer! Gwendoline Le Ray, a painter, invites you to participate in a surf-themed painting workshop where everyone will be encouraged to imagine themselves in the ocean.
Adults & children ages 8 and up
L’événement PARCC atelier Surfart peins-toi en surfeur avec Gwendoline Le Ray, artiste peintre Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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