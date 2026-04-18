PARCC conférence La Colporteuse, entre laine et territoires , avec Natacha Sansoz Parking place Darmenté Labenne

PARCC conférence La Colporteuse, entre laine et territoires , avec Natacha Sansoz

Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Artiste installée dans les Pyrénées, Natacha Sansoz explore depuis près de vingt ans la laine comme matière plastique, sociale et politique. Son travail croise art contemporain, textile et performance. Depuis 2023, La Colporteuse constitue l’axe central de sa recherche.

Artiste installée dans les Pyrénées, Natacha Sansoz explore depuis près de vingt ans la laine comme matière plastique, sociale et politique. Son travail croise art contemporain, textile et performance. Depuis 2023, La Colporteuse constitue l’axe central de sa recherche. Ce projet itinérant associe collecte de mémoires textiles, création en laine locale, performances et transmission auprès des publics. La figure de la colporteuse devient métaphore des circulations de savoirs, de matières et de récits dans les territoires ruraux.

Cette conférence présentera le projet et ses étapes, en lien avec l’Année mondiale du pastoralisme, et permettra de découvrir les premières réalisations de La Colporteuse qui seront exposées au centre d’art Le Bel Ordinaire à Billères dès mi-septembre, pour une durée de cinq mois. .

Parking place Darmenté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

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English : PARCC conférence La Colporteuse, entre laine et territoires , avec Natacha Sansoz

Based in the Pyrenees, Natacha Sansoz has been exploring wool as a plastic, social and political material for almost twenty years. Her work combines contemporary art, textiles and performance. Since 2023, La Colporteuse has been the central focus of her research.

L’événement PARCC conférence La Colporteuse, entre laine et territoires , avec Natacha Sansoz Labenne a été mis à jour le 2026-03-26 par OTI LAS