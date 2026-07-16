PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Parking place Darmanté Labenne
dimanche 2 août 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.
Tout public Entrée libre
Tout public
Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.
Tout public Entrée libre
Tout public .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste
Audio documentary and performance featuring the divers of the Hossegor Bridge.
For all ages Free admission
For all ages
L’événement PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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