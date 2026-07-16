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PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Parking place Darmanté Labenne

dimanche 2 août 2026 · Parking place Darmanté · Labenne

PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parking place Darmanté
Adresse
PARCC, centre d'art
Ville
40530 Labenne
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labenne

PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.
Tout public Entrée libre
Tout public
Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.
Tout public Entrée libre
Tout public   .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20  parcc@cc-macs.org

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English : PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste

Audio documentary and performance featuring the divers of the Hossegor Bridge.
For all ages Free admission
For all ages

L’événement PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS

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