PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Parking place Darmanté Labenne

Informations pratiques

Labenne

PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.

Tout public Entrée libre

Tout public

Documentaire sonore et performance autour des plongeurs du pont d’Hossegor.

Tout public Entrée libre

Tout public .

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

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English : PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste

Audio documentary and performance featuring the divers of the Hossegor Bridge.

For all ages Free admission

For all ages

L’événement PARCC Diffusion radiophonique , avec Stevie Ango, artiste Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS