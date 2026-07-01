PARCC exposition sortie de résidence Chlo Hej Parking place Darmanté Labenne
vendredi 24 juillet 2026 · Parking place Darmanté · Labenne
Informations pratiques
Labenne
PARCC exposition sortie de résidence Chlo Hej
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dedans-Dehors exposition de sortie de résidence artistique,Chlo Hej, artiste peintre et plasticienne.
Hall du PARCC
Les peintures de Chlo Hej explorent la porosité entre le territoire et le corps, entre ce que le monde imprime en nous et ce que nous en restituons. Au fil de trois mois de résidence au PARCC de Labenne, elle s’est enfoncée dans le territoire landais, ses forêts de pins, ses sols, son océan, ses lumières changeantes, cherchant à saisir comment un environnement façonne notre ressenti intérieur.
Suspendues dans le hall du PARCC, les toiles révèlent leur multidimensionnalité, les zones cachées dans leurs plis, les couleurs qui se suivent ou se contrastent, les deux faces qui coexistent. Entre le dehors qui s’est imprimé et le dedans qui a médité.
Où finit le territoire, où commence le corps ?
“Dedans Dehors” est un projet réalisé lors de sa résidence de 3 mois au sein des ateliers de création du PARCC.
Vernissage le 30 juillet, 18h-20h. .
Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
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English : PARCC exposition sortie de résidence Chlo Hej
Inside-Outside : Exhibition marking the end of an artist residency, Chlo Hej, painter and visual artist.
PARCC Lobby
L’événement PARCC exposition sortie de résidence Chlo Hej Labenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI LAS
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