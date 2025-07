PARCC » La forêt des enfants sauvages » Stage enfants Place Darmanté Labenne

Place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-25

2025-07-23

Pour les 9-12 ans.

Stéphanie Labé, artiste photographe installée dans les Landes, proposera aux enfants de découvrir différents aspects de la photographie tout en explorant l’environnement naturel autour du PARCC. Trois matinées pour explorer la nature appareil photo en main, apprendre à cadrer, jouer avec la lumière, et raconter le monde. Pour les 9-12 ans. .

Place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English :

Stéphanie Labé, an artist-photographer based in the Landes region of France, will introduce children to different aspects of photography. Three mornings to explore nature with camera in hand, learn to frame, play with light, and tell the world’s story.

For 9-12 year-olds.

Stéphanie Labé, eine in den Landes ansässige Fotokünstlerin, wird den Kindern verschiedene Aspekte der Fotografie näher bringen. An drei Vormittagen können sie mit der Kamera in der Hand die Natur erkunden, lernen, den Bildausschnitt zu wählen, mit dem Licht zu spielen und die Welt zu erzählen.

Für 9- bis 12-Jährige.

Italiano :

Stéphanie Labé, fotografa artista con sede nella regione francese delle Landes, offrirà ai bambini la possibilità di scoprire diversi aspetti della fotografia. Tre mattinate alla scoperta della natura con la macchina fotografica in mano, imparando a inquadrare, giocare con la luce e raccontare il mondo.

Per bambini dai 9 ai 12 anni.

Stéphanie Labé, artista fotógrafa afincada en la región francesa de Las Landas, ofrecerá a los niños la oportunidad de descubrir diferentes aspectos de la fotografía. Tres mañanas explorando la naturaleza cámara en mano, aprendiendo a encuadrar, a jugar con la luz y a contar la historia del mundo.

Para niños de 9 a 12 años.

