PARCC Paysages imaginaires Stage enfants & adultes Labenne

PARCC, centre d’art Labenne Landes
Atelier Paysages imaginaires avec Dominique Luccioni. Un atelier de collage pour créer son propre paysage, ciseaux, scalpel, colle à la main et papier de couleur à votre disposition !
Venez découpez, assemblez, collez et laissez libre cours à votre imagination pour créer un paysage de forme et de couleurs .
Une approche singulière du collage que l’artiste Dominique Luccioni vous invite à découvrir lors d’un atelier de deux heures autour du thème du paysage. Il vous accompagnera à composer selon vos inspirations.
A la fin de cet atelier, chaque participant repartira avec sa ou ses créations réalisées au cours des deux heures. .
PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org
English : PARCC Paysages imaginaires Stage enfants & adultes
Imaginary landscapes workshop with Dominique Luccioni. A collage workshop to create your own landscape, with scissors, scalpel, glue and colored paper at your disposal!
German : PARCC Paysages imaginaires Stage enfants & adultes
Workshop Imaginäre Landschaften mit Dominique Luccioni. Ein Collage-Workshop, in dem Sie Ihre eigene Landschaft gestalten können. Schere, Skalpell, Handkleber und farbiges Papier stehen Ihnen zur Verfügung!
Italiano :
Laboratorio Paesaggi immaginari con Dominique Luccioni. Un laboratorio di collage per creare il proprio paesaggio, con forbici, bisturi, colla e carta colorata a disposizione!
Espanol : PARCC Paysages imaginaires Stage enfants & adultes
Taller Paisajes imaginarios con Dominique Luccioni. Un taller de collage para crear tu propio paisaje, ¡con tijeras, bisturí, pegamento y papel de colores a tu disposición!
