PARCC rencontre artistes, Mona Cara & Clémence Elman Parking place Darmanté Labenne

PARCC rencontre artistes, Mona Cara & Clémence Elman

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne Landes

Samedi 31 janvier, venez découvrir les expositions Carnaval de Mona Cara et Tout est chaos de Clémence Elman, en présence des artistes.

Sur inscription, prix d’une entrée au PARCC

Parking place Darmanté PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : PARCC rencontre artistes, Mona Cara & Clémence Elman

Saturday January 31, come and discover the exhibitions Carnaval by Mona Cara and Tout est chaos by Clémence Elman, in the presence of the artists.

Registration required, price of admission to PARCC

