Samedi 24 mai, de 15h à 17h, venez découvrir l’exposition Par les yeux de la louve en présence de Muriel Rodolosse. Entrez au cœur de l’univers poétique de l’artiste et du processus artistique de la peinture inversée sous verre acrylique, support emblématique de sa pratique picturale.

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : PARCC Rencontre avec Muriel Rodolosse

Saturday May 24, from 3pm to 5pm, come and discover the exhibition « Par les yeux de la louve » in the presence of Muriel Rodolosse. Enter the poetic world of the artist and the artistic process of reverse painting under acrylic glass, the emblematic medium of her pictorial practice.

German : PARCC Rencontre avec Muriel Rodolosse

Am Samstag, den 24. Mai, können Sie von 15.00 bis 17.00 Uhr die Ausstellung « Par les yeux de la louve » in Anwesenheit von Muriel Rodolosse besichtigen. Erfahren Sie mehr über die poetische Welt der Künstlerin und den künstlerischen Prozess der umgekehrten Malerei unter Acrylglas, dem emblematischen Medium ihrer Malpraxis.

Italiano :

Sabato 24 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, venite a scoprire la mostra « Par les yeux de la louve » alla presenza di Muriel Rodolosse. Entrate nel mondo poetico dell’artista e nel processo artistico della pittura inversa sotto vetro acrilico, mezzo emblematico della sua pratica pittorica.

Espanol : PARCC Rencontre avec Muriel Rodolosse

El sábado 24 de mayo, de 15:00 a 17:00, venga a descubrir la exposición « Par les yeux de la louve » en presencia de Muriel Rodolosse. Adéntrese en el universo poético de la artista y en el proceso artístico de la pintura inversa bajo vidrio acrílico, soporte emblemático de su práctica pictórica.

