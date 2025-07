PARCC Visites commentées Labenne

PARCC Visites commentées Labenne mercredi 23 juillet 2025.

PARCC Visites commentées

PARCC, centre d’art Labenne Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Tous les mercredis en juillet et août, le PARCC vous propose des visites commentées de l’exposition Par les yeux de la louve de Muriel Rodolosse. La visite sera suivie d’un atelier créatif durant lequel les participants sont invités à imaginer leur propre paysage et à interpréter à leur manière les éléments vus pendant la visite de l’exposition.

Tout public. Prix d’une entrée au PARCC. Sur inscription en ligne ou à l’accueil. .

PARCC, centre d’art Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 70 00 20 parcc@cc-macs.org

English : PARCC Visites commentées

Every Wednesday in July and August, PARCC offers guided tours of the exhibition « Par les yeux de la louve » by Muriel Rodolosse. Followed by a creative workshop.

German : PARCC Visites commentées

Jeden Mittwoch im Juli und August bietet das PARCC kommentierte Führungen durch die Ausstellung « Par les yeux de la louve » von Muriel Rodolosse an. Anschließend folgt ein kreativer Workshop.

Italiano :

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, PARCC propone visite guidate alla mostra « Par les yeux de la louve » di Muriel Rodolosse. A seguire, un laboratorio creativo.

Espanol : PARCC Visites commentées

Todos los miércoles de julio y agosto, PARCC ofrece visitas guiadas a la exposición « Par les yeux de la louve » de Muriel Rodolosse. Seguidas de un taller creativo.

