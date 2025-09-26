Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse Asquins

Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse

Place sous l’Orme Asquins Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Dans le cadre de Monthelon Itinérance 2025, un spectacle-poème-émission de radio pour tous les âges. Une comédienne /slameuse (Pina Wood) et un batteur se font face à chaque bout d’une allée de 15 m. Le public, assis sur les côtés comme à un match de tennis, participe en répondant à 3 questions. Le tout retransmis en direct à la radio. .

Place sous l’Orme Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 24

