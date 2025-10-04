Parce que tout ne s’apprend pas dans des livres : atelier self-défense Médiathèque municipale Hennebont

Parce que tout ne s’apprend pas dans des livres : atelier self-défense Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Morbihan

Gratuit. Uniquement sur inscription. A partir de 14 ans.

Une initiation aux techniques de self-défense pour acquérir les bons réflexes !

Parce que tout ne s’apprend pas dans des livres, la médiathèque fait appel à des professionnels qui animeront des ateliers d’initiation, des livres-vivant en somme !

Pendant 2h, Yannick et Michel, pratiquants en arts martiaux, partagent avec vous leur passion pour le jujitsu, le krav-maga et l’aïkido.

Découvrez les secrets du self-défense. Initiez-vous à ses techniques grâce à des entrainements et mises en situation. Repartez serein(e) et plus confiant(e) dans vos capacités à vous défendre !

Au programme de ces deux heures d’initiation : de l’information et des mises en situation pour apprendre à réagir de manière adaptée en cas d’agression verbale ou physique.

Les participants apprendront à repérer et éviter les situations sensibles, et découvriront des gestes simples à appliquer. Il s’agira également d’acquérir des réflexes et astuces afin d’éviter les coups et se dégager rapidement face à un agresseur. L’objectif est de prendre confiance en soi, d’apprendre à maitriser son stress et ainsi de vivre plus sereinement au quotidien.

Vous pouvez vous inscrire à cet atelier seul(e) ou à plusieurs, mais attention, les places sont limitées !

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 0297365302 »}]

