Parce qu’il faut bien digérer nos morts pour faire pousser les vivants, Luce Terrasson Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le PAVILLON présente l’exposition Parce qu’il faut bien digérer nos morts pour faire pousser les vivants de Luce Terrasson, artiste accueillie en résidence en janvier et février 2026.Née en 1992 dans le Sud Manche, Luce Terrasson est une artiste multimédia. Elle vit et travaille entre Nantes et les Sables d’Olonne. Luce a suivi un cursus en design textile à l’ESAAT Roubaix. En 2017, elle rejoint le collectif CELA, étape qui marque les prémices d’une recherche technologico-poétique où les rapports entre lumière, son et espace sont interrogés. Depuis les dispositifs techniques tiennent une valeur propre dans ses travaux. L’objet est rendu indissociable du sujet. Luce s’emploie ainsi à mettre en crise la représentation. En 2024, elle bénéficie du programme Matière Vive porté par le Pôle art Visuel Pays de la Loire. En 2025, elle est lauréate du Waall programme de l’agence Togeather (Galerie au Roi, Paris). Son travail a été présenté dans diverses expositions collectives : lors du Festival Scopitone (Stereolux, Nantes), à l’institut pour la photographie (Lille), à l’espace Voltaire (Paris)… Luce Terrasson collabore également avec d’autres artistes pour créer des lives audiovisuels et autres formes vivantes. Sous cet aspect, son travail a été présenté au festival Scopitone (Stereolux, Nantes), festival Rouxteur (Mains d’oeuvre, St-Ouen), à l’École des Arts Décoratifs (Paris), à la nuit européenne des musées (Jean Lurçat, Angers). Ses travaux ont été soutenus par la DRAC (AIA, DICréAM) et CNM (aide à la diffusion alternative).

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980



