Parcé-sur-Sarthe fête Noël Parcé-sur-Sarthe

Parcé-sur-Sarthe fête Noël

Place du Guesclin Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre de Cité en lumières, initié par les Petites Cités de Caractère, les associations de Parcé-sur-Sarthe fêtent Noël et proposent diverses animations

– Marché de Noël de 10h à 17h, place du Guesclin,

-10h30 Animation par le Brocoli Circus

-11h45 Danse par la Compagnie Larscène

-14h00 Danse par la Compagnie Larscène

-15h00 Saynètes par la troupe des Vilains

– 15h30 Chorale des enfants des écoles, accompagnée par les choristes de La Clef des chants

– 16h00 Goûter des enfants et animation par le Brocoli Circus

Buvette et restauration par le Comité des fêtes

-17h00 Mini concert par Crescendo, salle Marcel Pagnol, rue du moulin

– 17h45, Balade aux flambeaux avec Parcé Découverte et Patrimoine et le Brocoli Circus

-18h30 Spectacle de feu au théâtre de verdure, rue Charles de Gaulle .

Place du Guesclin Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire elisabeth.niveau@orange.fr

English :

As part of Cité en lumières, an initiative of the Petites Cités de Caractère, Parcé-sur-Sarthe’s associations are celebrating Christmas with a variety of events:

German :

Im Rahmen von Cité en lumières, das von den Petites Cités de Caractère initiiert wurde, feiern die Vereine von Parcé-sur-Sarthe Weihnachten und bieten verschiedene Animationen an:

Italiano :

Nell’ambito dell’iniziativa Cité en lumières (Città delle luci) lanciata dalle Petites Cités de Caractère (Piccole città di carattere), le associazioni di Parcé-sur-Sarthe celebrano il Natale con una serie di eventi:

Espanol :

En el marco de la iniciativa Cité en lumières (Ciudad en luces) lanzada por las Petites Cités de Caractère (Pequeñas Ciudades de Carácter), las asociaciones de Parcé-sur-Sarthe celebran la Navidad con diversos actos:

