Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Mans et de Saint Prix, Chapelles de Saint-Prix et Mans, Dyo

Informations pratiques

Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Mans et de Saint Prix Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelles de Saint-Prix et Mans Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez à pied les 3,5 km (7 km aller/retour) séparant les chapelles de Mans et de Saint Prix. L’itinéraire est balisé. Le départ se fait entre 14h et 17h de l’une des deux chapelles au choix, un ravitaillement étant proposé aux deux chapelles.

Des bénévoles de l’association de sauvegarde vous accueilleront et vous feront visiter les chapelles. Découvrez à Mans les peintures du plafond et la statue de Saint Roch, et à Saint Prix la croix en verre vitrail ainsi que les statues de Saint Prix et de la Vierge à l’Enfant.

Et n’hésitez pas à faire un petit détour à 50 m de la chapelle de Saint Prix pour voir la source « guérisseuse ».

Chapelles de Saint-Prix et Mans 71800 Dyo Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 20 52 23 Découvrez la chapelle romane de Saint-Prix et la chapelle restaurée de Mans (ainsi que sa statue classée de Saint-Roch), en parcourant la liaison pédestre. Possibilité de stationnement sur place

Parcourez à pied les 3,5 km (7 km aller/retour) séparant les chapelles de Mans et de Saint Prix. L’itinéraire est balisé. Le départ se fait entre 14h et 17h de l’une des deux chapelles au choix, un …

© Denis LAURAS sur fond de carte IGN