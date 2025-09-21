Parcourez la trame verte montbrisonnaise en mode doux Jardin d’Allard Montbrison

Parcourez la trame verte montbrisonnaise en mode doux Jardin d’Allard Montbrison dimanche 21 septembre 2025.

Parcourez la trame verte montbrisonnaise en mode doux Dimanche 21 septembre, 13h30 Jardin d’Allard Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Choisissez votre mode de déplacement doux en trottinette, ou calèche pour participer à cette promenade en suivant la trame verte. Rejoignez-nous pour cette expérience conviviale et écologique, et profitez de la beauté naturelle de Montbrison d’une manière respectueuse de l’environnement. Le matériel sera fourni mais nous vous demandons de prévoir vos équipements de sécurité (casques pour les trotinettes).

Jardin d’Allard 4 avenue d’Allard 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Choisissez votre mode de déplacement doux en trottinette, ou calèche pour participer à cette promenade en suivant la trame verte. Rejoignez-nous pour cette expérience conviviale et écologique, et de…

adobe stock