Parcourez un fort allemand du XIXe siècle en pleine nature, Fort Grossherzog von Baden – Fort Frère, Oberhausbergen

Informations pratiques

Parcourez un fort allemand du XIXe siècle en pleine nature 19 et 20 septembre Fort Grossherzog von Baden – Fort Frère Bas-Rhin

Adultes : 5 euros / 12-18 ans : 2 euros / Gratuité pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bâti entre 1872 et 1875, après la guerre de 1870, ce fort allemand illustre l’architecture militaire du général Alexis von Biehler. Situé sur les hauteurs des Hausbergen, il domine Strasbourg et constitue un exemple remarquable de l’évolution des systèmes défensifs entre 1872 et 1918.

Lors de cette visite guidée de deux heures, vous explorerez de nombreux espaces conservés : chapelle, dortoirs, infirmerie, cuisine, caponnières et emplacements d’artillerie. Resté quasiment intact, le fort s’étend sur onze hectares et offre un rare témoignage du patrimoine militaire allemand implanté en Alsace.

Fort Grossherzog von Baden – Fort Frère chemin des Côteaux, 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen 67205 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 23 30 14 http://www.fort-frere.eu https://www.facebook.com/BadenFrere Le fort Frère, appelé à l’origine le Fort Großherzog von Baden puis fort Maréchal Pétain, est un fort de la ceinture impériale allemande, érigé de 1872 à 1875 selon les principes du général prussien Alexis von Biehler, à Oberhausbergen en Alsace. Le fort Frère est situé sur un terrain militaire. L’accès au public n’est autorisé que dans le cadre des visites guidées.

Les visites guidées sont faites en langue française.

Personnes à mobilité réduite accompagnée : visite possible sur une grande partie du parcours de visite.

Bâti entre 1872 et 1875, après la guerre de 1870, ce fort allemand illustre l’architecture militaire du général Alexis von Biehler. Situé sur les hauteurs des Hausbergen, il domine Strasbourg et un …

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