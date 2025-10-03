Parcourir le Buëch-Dévoluy Médiathèque Du Bôchaine La Faurie
Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00
Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00
Exposition mettant en valeur des éléments de transport du Buëch-Dévlouy.
En partenariat avec l’Ecomusée du Cheminot Veynois et la CCBD.
Médiathèque Du Bôchaine 296 Route de Grenoble 05140 La Faurie La Faurie 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492461415 https://mediathequedubochaineblog.wordpress.com/
