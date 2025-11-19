Parcourir les Cités de Caractère de Franche-Comté Salle Herzog Poligny

Parcourir les Cités de Caractère de Franche-Comté

Salle Herzog 49 Grande Rue Poligny Jura

Dans le cadre de l’Université Ouverte accueille une conférence sur Parcourir les Cités de Caractère de Franche-Comté . La conférence est animée par Jean-Claude Duverget, proviseur honoraire et géographe.

L’association des Petites Cités de Caractère de Franche-Comté, créée en 1989 avant de s’étendre à la Bourgogne en 2016, est un label de qualité avant tout touristique. En Franche-Comté, ce sont 41 communes qui sont concernées. Ce sont autant de témoignages de l’histoire de la région. Nous mettrons particulièrement en lumière neuf communes jurassiennes Arbois, Arinthod, Arlay, Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, Orgelet, Poligny, Salins-les-Bains et Sellières pour leur patrimoine architectural, paysager, culturel et industriel . .

+33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

