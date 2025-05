Parcours à vélo et draisienne sensibilisation au code de la route – Médiathèque Salle Jacques Bertrand La Haye, 17 mai 2025 10:00, La Haye.

Manche

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

2025-05-17

Accompagné d’un professionnel de l’animation, venez partager un temps avec votre enfant, rencontrer et échanger avec d’autres familles. Possibilité sur demande de prêter des vélos.

Médiathèque Salle Jacques Bertrand La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

English : Parcours à vélo et draisienne sensibilisation au code de la route

Accompanied by an entertainment professional, come and share a moment with your child, meet and chat with other families. Bicycles available on request.

German :

Begleitet von einer Animationsfachkraft können Sie eine Zeit mit Ihrem Kind verbringen und andere Familien kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen.

Italiano :

Accompagnati da un professionista dell’attività, venite a condividere un po’ di tempo con il vostro bambino e a incontrare e chiacchierare con altre famiglie. Le biciclette possono essere prestate su richiesta.

Espanol :

Acompañado por un profesional de la actividad, venga a compartir un rato con su hijo y a conocer y charlar con otras familias. Se prestan bicicletas previa solicitud.

