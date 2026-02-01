Parcours accompagné La fabrication de la musique Départ Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt

Parcours accompagné La fabrication de la musique Départ Mirecourt

Musée de Mirecourt

Parcours accompagné La fabrication de la musique. Départ Mirecourt

Découvrez l’exposition La fabrication de la musique. Départ Mirecourt accompagnés par une médiatrice. A partir des objets présentés, de témoignages et d’extraits musicaux, immergez-vous dans l’histoire de la lutherie et de l’archèterie au départ de Mirecourt… Dans les ateliers ou dans les fabriques, hier ou aujourd’hui comment se transmettent les savoir-faire ? Quels matériaux et outils sont utilisés ? Ancrage dans la tradition ou innovation ?

Puis c’est à vous jouez, touchez, écoutez… Prenez part à la fabrication de la musique !

Pour les individuels visites jusqu’à 15 personnes et pour les groupes contacter l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs.Tout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

Guided tour The making of music. Departure from Mirecourt

Discover the exhibition The Making of Music. Departure from Mirecourt accompanied by a mediator. Using the objects on display, personal accounts and musical excerpts, immerse yourself in the history of violin and bow making from Mirecourt? In workshops and factories, yesterday and today, how is know-how passed on? What materials and tools are used? Tradition or innovation?

Then it’s your turn: play, touch, listen? Take part in the making of music!

For individuals: visits for up to 15 people. For groups, contact the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings.

