Informations pratiques

Parcours Agroécologie & Numérique : et si ça devenait rentable ? Jeudi 5 novembre, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T13:00:00+01:00 – 2026-11-05T14:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T13:00:00+01:00 – 2026-11-05T14:00:00+01:00

Les retours du terrain parlent d’eux-mêmes : là où les outils numériques sont adoptés, ils facilitent le transfert de connaissances, renforce les liens entre agriculteurs et donnent accès à des ressources jusqu’alors inaccessibles.

1er webinaire du Parcours Agroécologie & Numérique

L’agroécologie ouvre un champ des possibles : de nouvelles pratiques à explorer, de nouveaux savoirs à partager, de nouvelles décisions à prendre. Et c’est précisément là que le numérique peut être un levier d’accélération, à condition qu’il réponde à de vrais besoins terrain.

Ce 1er rendez-vous du parcours Agroécologie & Numérique explore comment les outils numériques aident concrètement les agriculteurs à accéder aux bonnes connaissances, à s’approprier de nouvelles pratiques et à prendre des décisions plus éclairées.

Avec au programme :

Etat des lieux de l’agroécologie aujourd’hui,

Retours d’expérience concrets,

Pistes actionnables pour avancer

Le numérique, nouvel allié de l’agroécologie ?

Retours terrain

Rendez-vous Jeudi 5 novembre

de 13h à 14h

Webinaire gratuit – sur inscription

Je m’inscris au webinaire

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Nos prochains rendez-vous :

1 webinaires experts en visio de novembre 2026 :

Jeudi 5 novembre : Numérique & agroécologie : et si ça devenait rentable ?

1 journée régionale en Occitanie, le 29 septembre prochain,

1 écosystème engagé, permettant de trouver des solutions concrètes selon son type d’exploitation

Des retours terrain et des échanges constructifs

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Agroécologie & Numérique explore comment les outils numériques aident concrètement les agriculteurs à accéder aux bonnes connaissances.

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