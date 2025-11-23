Parcours aquatique au Centre Aquarécréatif Centre Aquarécréatif Intercommunal Égletons

Parcours aquatique au Centre Aquarécréatif

Centre Aquarécréatif Intercommunal Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05

Tous les dimanches après-midi de 15h à 18h, du 23 novembre 2025 au 19 avril 2026, venez vous amusez au Centre Aquarécréatif Intercommunal avec le retour du Parcours Aquatique.

Prix de l’entrée tarif habituel .

Centre Aquarécréatif Intercommunal Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90 centreaquarecreatif@cc-ventadour.fr

