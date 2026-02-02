Parcours aquatique Vacances d’hiver Centre aquarécréatif Égletons

Parcours aquatique Vacances d’hiver

Centre aquarécréatif Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-08

Glissez, sautez, défiez-vous sur notre parcours aquatique ludique et sportif, comme sur les pistes enneigées, mais en version rafraîchissante ! Une aventure à partager en famille ou entre amis pour des souvenirs aussi intenses qu’une descente à ski !

Prêts à enfiler vos maillots et à plonger dans l’aventure ? On vous attend !

Tarif entrée classique .

Centre aquarécréatif Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours aquatique Vacances d’hiver

L’événement Parcours aquatique Vacances d’hiver Égletons a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières