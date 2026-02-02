Parcours aquatique Vacances d’hiver Centre aquarécréatif Égletons
Centre aquarécréatif Boulevard du Puy Nègre Égletons Corrèze
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-08
Glissez, sautez, défiez-vous sur notre parcours aquatique ludique et sportif, comme sur les pistes enneigées, mais en version rafraîchissante ! Une aventure à partager en famille ou entre amis pour des souvenirs aussi intenses qu’une descente à ski !
Prêts à enfiler vos maillots et à plonger dans l’aventure ? On vous attend !
Tarif entrée classique .
Centre aquarécréatif Boulevard du Puy Nègre Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 93 90
