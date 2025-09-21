Parcours architectural aux Chaprais Quartier des Chaprais Besançon

Parcours architectural aux Chaprais Quartier des Chaprais Besançon dimanche 21 septembre 2025.

Parcours architectural aux Chaprais Dimanche 21 septembre, 10h00 Quartier des Chaprais Doubs

Sur inscription | Parcours gratuit limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Les Chaprais, une banlieue de Besançon, se développe au XIXe siècle. Ce quartier récèle quelques réalisations architecturales remarquables dues à des archtectes connus, comme par exemple Gaston Veille, Maurice Forien, Marcel et Maurice Boutterin, André Boucton ou encore Armand Jaboeuf. Venez découvrir leurs réalisations dans le quartier des Chaprais à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Quartier des Chaprais Les Chaprais, 25000 Besançon Besançon 25000 Les Chaprais Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 70 29 61 50 [{« type »: « email », « value »: « chapraishistoire@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 29 61 50 »}] Les Chaprais sont un quartier dynamique de Besançon. pôle multimodal Viotte.

Les Chaprais, une banlieue de Besançon, se développe au XIXe siècle. Ce quartier récèle quelques réalisations architecturales remarquables dues à des archtectes connus, comme par exemple Gaston et ou…

© Alain Prêtre