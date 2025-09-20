Parcours architectural des années trente Parcours architectural des années trente Boulogne-Billancourt

Parcours architectural des années trente Parcours architectural des années trente Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Parcours architectural des années trente 20 et 21 septembre Parcours architectural des années trente Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ville des temps modernes, Boulogne-Billancourt fut un terrain d’essai particulièrement fertile pour l’architecture du XXe siècle. Des architectes y firent leurs armes, tels Le Corbusier, Mallet-Stevens, Lurçat…

Venez découvir son hsitoire à travers cette visite.

Parcours architectural des années trente RDV 7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com Dans le quartier des Princes, autour de quelques rues, sont construits une vingtaine de villas, résidences-ateliers et immeubles signés par les plus grands architectes modernes de la première moitié du 20e siècle, tels Le Corbusier, Lurçat, Mallet-Stevens, Perret, Patout, Pingusson. Inspirés par les techniques et les matériaux nouveaux, la production de masse l’esthétique industrielle, usines et paquebots, ils édifièrent une nouvelle architecture. Mais aussi aux côtés des modernes, on peut voir la tradition régionaliste avec Courrèges, le néo-classicisme à l’exemple de Faure-Dujarric ou encore le style historique interprété par Faure-Dujarric. L’ensemble faisant de ce parcours un manifeste et un résumé parfaits de l’architecture construite durant l’entre-deux-guerres. Métro ligne10 (Boulogne-Jean-Jaurès). Bus 52 (denfert-Rochereau)

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt