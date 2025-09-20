Parcours architectural des sites d’Ancy-le-Libre Église Saint-Maixent d’Ancy-le-Libre Ancy-le-Libre

Parcours architectural des sites d’Ancy-le-Libre 20 et 21 septembre Église Saint-Maixent d’Ancy-le-Libre Yonne

Sur inscription : indiquer votre nom, le nombre de personnes inscrites, l’horaire souhaité et votre numéro de téléphone.

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’d’Ancy-le-Libre lors d’un parcours de ses principaux sites enrichis d’expositions. Vous visiterez notamment :

– l’église (exposition retraçant l’historique du monument et projection d’un montage multimédia) ;

– le lavoir (exposition d’artistes peintres du tonnerrois) ;

– la mairie (exposition sur le moulin, la scierie de pierres disparue aujourd’hui et le canal) ;

– le moulin (propriété privée : visite sur inscription par mesure de sécurité).

En plus de la visite libre, une visite commentée gratuite du moulin sera proposée samedi 20 septembre à 15h, 16h et 17h, et dimanche 21 septembre à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Église Saint-Maixent d'Ancy-le-Libre 89160 Ancy-le-Libre Ancy-le-Libre 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Anim’Ancy