Parcours architectural et construction Minecraft® Médiathèque Georges-Delaw Sedan

Parcours architectural et construction Minecraft® Samedi 20 septembre, 10h30 Médiathèque Georges-Delaw Ardennes

Point de départ de la visite : Médiathèque Georges-Delaw

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Suivez une découverte guidée de la place Calonne et de ses alentours, afin de décrypter l’architecture, puis réalisez votre propre bâtiment de Sedan dans le jeu vidéo Minecraft®.

Médiathèque Georges-Delaw Rue des Anciens d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est C'est en 1809 que la bibliothèque municipale de Sedan est créée. Le fonds de livres est constitué à partir des vestiges de différentes bibliothèques d'origines variées, récupérés dans le cadre des confiscations révolutionnaires.

Au XXᵉ siècle, la bibliothèque municipale de Sedan poursuit son essor jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle elle est évacuée dans les Deux-Sèvres pour échapper aux destructions liées au conflit. En 1951, la bibliothèque est réorganisée : elle s’installe dans l’ancien collège des Jésuites. Les collections réunissent alors les ouvrages anciens issus des confiscations, auxquels s’ajoutent le fonds de lecture publique constitué depuis le XIXᵉ siècle, ainsi que le fonds de la bibliothèque du collège Turenne, soit environ 21 000 documents au total.

Depuis 1983, la bibliothèque municipale de Sedan s’est transformée en médiathèque. Un nouveau bâtiment a été construit sur l’îlot de la Corne de Soissons, en bord de Meuse (architectes maîtres d’œuvre : Gottardi-Halleux-Poirier ; architecte d’intérieur : Lenoir ; 1 % culturel : Harada).

© Service Patrimoine – Ville de Sedan