Parcours Architecture XXe à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 « De la Gare à la Poste » Samedi 20 septembre, 14h00 Gare de bourg en bresse Ain

Nombre de place limité – Réservation obligatoire

Conçu comme une invitation aux promenades urbaines douces, ce parcours entre la gare et la poste de Bourg-en-Bresse conduit à découvrir des édifices privés ou publics, et décrypte à travers eux les grandes tendances sociales, économiques, culturelles, esthétiques et techniques du XXe siècle.

Gare de bourg en bresse 12 avenue Pierre Semard, 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

© CAUE de l’Ain