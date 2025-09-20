Parcours : Architectures de la reconstruction de Calais-Nord Salle du Minck Calais

Départ de la piscine Ranson, Esplanade Jacques Vendroux ou de la salle du Minck

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce parcours dans cette partie de Calais détruite durant la Seconde guerre mondiale permet, grâce à des présentations proposées dans trois des lieux représentatifs de la Reconstruction (piscine Ranson, Musée des beaux-arts et salle du Minck) de découvrir les architectes qui, de 1947 à 1966, participèrent à ce gigantesque chantier.

Association Environnement et PAtrimoines du Calaisis

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France le Minck est érigé à proximité du quai et inauguré le dimanche 11 mai 1873. L’imposante halle est totalement financée par la municipalité.

L’intérieur du long bâtiment de briques, aux hautes fenêtres et au toit en zinc, de part et d’autre de l’entrée s’étirait tout au long des murs une série d’étaux de marbre pour la vente après la criée.

Grâce à la construction du Minck, les conditions de salubrité connurent un net progrès, le poisson était bien étalé sur des tables, dans un lieu sec et correctement ventilé ; il pouvait aussi être momentanément stocké dans un sous-sol propre s’il n’avait pas trouvé preneur.

La suppression du système municipal de vente à la criée conjuguée au déclin de la flottille locale conduisit à la progressive désaffection du Minck, qui était surtout utilisé dans les années 1930 pour des bals, des vins d’honneur et divers types de réunion. La halle disparut dans les bombardements de 1940 et fut reconstruite un peu plus en retrait par rapport à son emplacement d’origine, davantage à l’intérieur du quartier. parking

