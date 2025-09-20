Parcours art contemporain à vélo Écuries du château Thouars
Gratuit. Venir avec son vélo.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Visite accompagnée en vélo dans le Thouarsais
En partenariat avec Thouars Cyclotourisme et le Service du Patrimoine de Thouars.
Rendez-vous aux écuries du château – Rond-point du 19 mars 1962, 79100 Thouars.
Écuries du château Rond point du 19 mars 1962, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes.
© CACIN – La Chapelle Jeanne d’Arc