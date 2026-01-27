Parcours Art en ville Monument Etienne Richaud Martigues

Parcours Art en ville

Samedi 14 février 2026 à partir de 14h. Monument Etienne Richaud L’ïle Martigues Bouches-du-Rhône

Lors d’une déambulation au cœur du quartier de L’Île, venez découvrir les œuvres d’art exposées dans l’espace public. Gratuit, sur inscription auprès du service Art, Histoire, Archéologie et Archive.

Monument hommage, fresque, sculptures ou encore fontaine, la visite vous invite à poser un regard nouveau sur la richesse artistique du paysage urbain martégal.

Rendez-vous devant le monument Etienne Richaud, Place de la Libération, dans le quartier de L’Île. .

Monument Etienne Richaud L’ïle Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Take a stroll through the heart of the L’Île district and discover the works of art on display in the public space. Free, with registration at the Art, History, Archaeology and Archives Department.

