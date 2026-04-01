Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière à Coutances.

Mercredis 15 avril et 22 avril parcours à 15h (15h à la médiathèque et 15h30 au musée) et parcours à 16h (16h à la médiathèque et 16h30 au musée). .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière

L’événement Parcours artistique à la médiathèque et au musée Quesnel-Morinière Coutances a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme